Die Entscheidung, den 100 Jahre alten Glocken in der Pfarrkirche Hallein Lebewohl zu sagen, war nicht einfach.

GOLLING. "Anfangs war ich dagegen und wollte die alten Glocken aus dem Jahre 1922 behalten", erklärt Franz Sunkler, Obmann des Pfarrkirchenrats Golling. Doch am Ende war Sunkler überzeugt, dass es notwendig ist: Die Stahlglocken sind nun genau 100 Jahre alt. "Damit haben sie ihre Lebensgrenze erreicht." Neue Glocken aus Bronze sollen jetzt in Golling läuten, deren Haltbarkeit sei im Prinzip unendlich, weiß Sunkler. Zu Ostern 2022 sollen die alten Glocken zum letzten Mal im Einsatz sein, dann werden sie abgebaut und die neuen Bronzeglocken montiert. Für den Guss hat Sunkler die Traditionsfirma Grassmayr in Innsbruck gewinnen können.

Franz Sunkler: "Das ist ein großes Projekt, wir suchen Sponsoren."

Foto: Dominik Kretz

Morsches Holz

Aber es gibt noch ein Problem in der Pfarrkriche, das dazu beigetragen hat, auf einen Wechsel der Glocken zu setzen: "Das Holzgebälk ist morsch und es regnet und schneit hinein. Am Boden ist eine Blechabdeckung angebracht und es hat zu faulen begonnen." Das soll in Zukunft verhindert werden: Am Turm sollen Schallschutzläden angebracht und das gesamte Gebälk soll neu aus Holz gebaut werden. Außerdem sollen die Glocken an Holz- statt wie bisher an Stahljochen befestigt sein. Die Arbeiten dazu wird der Salzburger Betrieb Schauer & Sachs übernehmen, der bereits vor Ort war.

Das Gebälk ist morsch und muss ausgetauscht werden.

Foto: Sunkler

Ein Riesenprojekt

Die Geschichte der Halleiner Glocken beginnt im ersten Weltkrieg: Damals wurden die großen Glocken eingeschmolzen. 1922 wurden sie dann durch die heutigen Stahlglocken als "Notlösung" ersetzt. Im Februar sollen dann die neuen Glocken bei Grassmayr gegossen werden. Nur die kleinste Glocke im Stuhl bleibt erhalten. Es handelt sich um ein Geschenk, das dem verstorbenen Pfarrer Josef Resch vor 15 Jahren gemacht wurde.

"Wir wollten die Glocken eigentlich schon 2021 austauschen", erklärt Sunkler. Dann habe aber die Pandemie den Plan verzögert. Sunkler rechnet damit, dass die Glocken im Juni erstmals läuten werden. Die Kosten für das Projekt sind für die Gemeinde sehr hoch: Insgesamt sind etwa 110.000 Euro zu sammeln, 55.000 für die Glocken, 55.000 für das Gebälk. Zuschüsse für die Glocken gebe es keine, sehr wohl aber für das Holzgebälk. "Wir sind jetzt dabei, Sponsoren aufzutreiben, das ist für unsere Pfarre ein sehr großes Projekt."

