"Unser Kater Lucky wurde am 31.7.2020 vor unserem Garten von Spaziergängern mitgenommen und findet seither nicht mehr nach Hause oder er wird von jemandem in einer Wohnung gehalten.

Wir haben bereits alles plakatiert, Flyer in Postkästen geworfen, alle Tierärzte und Tierheime in der Umgebung informiert sowie bei der Gemeinde/Straßenmeisterei/Wirtschaftshof nachgefragt, von Lucky fehlt jede Spur. Lucky ist mittlerweile 5 Monate alt, rot/weiß getigert, blau/grüne Augen

Besondere Merkmale: sein Kopf ist erst ab Nase/Mund abwärts weiß

Linke Vorderpfote ist ganz weiß und an der rechten Vorderpfote hat er einen kleinen roten Fleck

er hat auffällig große Ohren fast schon etwas fledermausartig. Unsere Tochter Nea vermisst ihn ganz schrecklich, Lucky war ein Geschenk zu ihrem 4ten Geburtstag."

Haben Sie Kater Lucky gefunden? Dann rufen Sie bitte unter dieser Nummer an: 0677/62354005

Fam. Seeburger/Miess

Maraltstraße 21/Top 1, 5400 Hallein

