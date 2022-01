Am frühen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Abtenau zu einem Kellerbrand im Ortsteil Radochsberg alarmiert.

ABTENAU. Nach der 10 km langen und winterlichen Anfahrt, konnte die Freiwillige Feuerwehr Abtenau laut Eigenangaben am Einsatzort eine starke Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich des Wohnhauses feststellen.

Tank- und Rüstlöschmannschaft hatten sich bereits bei der Anfahrt mit dem Atemschutz ausgerüstet. Die Atemschutztrupps drangen mit zwei Hochdruckrohren in den stark verrauchten Kellerbereich des Wohnhauses vor.

Dank der Wärmebildkamera konnte im verrauchten Heizraum die Brandstelle gefunden werden. In der Zwischenzeit wurden zwei Lüfter beim Wohnhaus in Stellung gebracht, durch welche der Kellerbereich belüftet wurde. Die Pumpenbesatzung errichtete am unweit der Einsatzstelle entfernten Zwieselbach eine Saugstelle um die Wasserzufuhr sicherzustellen. Nachdem der Brand von den Atemschutztrupps gelöscht werden konnte wurde der Kellerbereich rauchfrei gemacht.

Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

