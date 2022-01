Die Kindergärten zählen zu den systemerhaltenden Organisationen. Nicht aber, wenn's ums Geld geht.



KUCHL. Im Bundesland Salzburg werden in 609 institutionellen Betreuungseinrichtungen insgesamt 22.183 Kinder betreut (Land Salzburg, Betreuungszeitraum 2020/2021). Das sind um 335 Kinder mehr als noch im Jahr zuvor.

Sind mehr Pädagogen für kleinere Gruppen in Kindergärten sinnvoll?

Alleine 14.958 Kinder im Alter von drei bis unter sechs Jahren befinden sich in Kindergärten. In der aktuellen Covid-Situation sind Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten auf vielfältige Art gefordert. Die notwendigen Schutzmaßnahmen und die aktuelle Lage greift tief in den Kindergarten-Alltag ein und verlangt den Beschäftigten viel ab.

Im abgelaufenen Jahr 2021, waren die verschiedensten Herausforderungen für die Familien und die Bedürfnisse der Kinder flexibel abzugleichen.

Foto: pixabay

hochgeladen von Martin Schöndorfer STADTNAH, Geschäftsstelle Tennengau

Die Kindergärten haben als Elementarbildungseinrichtung für die berufstätigen Eltern und nicht zuletzt für die Kinder selbst, eine wichtige Rolle als Systemerhalter übernommen.

Schutz der Kinder

Die Kinderbildung und -betreuung ist in den letzten Jahren zu einem gesellschaftlichen Thema mit großem öffentlichen Interesse geworden. Gerade im abgelaufenen Jahr, waren die verschiedensten Herausforderungen für die Familien und die Bedürfnisse der Kinder flexibel abzugleichen.

"Die Kinderbildung soll den Stellenwert bekommen, den sie hat. Durch die Pandemie sind die Probleme ersichtlich geworden. Jeder investierte Euro in die Elementarbildung zahlt sich in einigen Jahren 30-fach aus. Besonders Kinder aus bildungsfernen Familien können von Investitionen enorm profitieren", Sigrid Gsenger (Kindergarten Kuchl)

Foto: pixabay

hochgeladen von Martin Schöndorfer STADTNAH, Geschäftsstelle Tennengau

Stellvertretend für die Tennengauer Kindergärten haben die Bezirksblätter mit Sigrid Gsenger, der Bereichsleiterin elementare Kinderbildungseinrichtungen der Marktgemeinde Kuchl, gesprochen.

Wie hat sich das letzte Jahr für Sie dargestellt?

SIGRID GSENGER: Corona hat die Lupe auf die Elementarpädagogik gelegt. Die Probleme in der Elementarpädagogik waren dadurch klar erkennbar. Probleme, beziehungsweise nicht optimale Rahmenbedingungen, die wir seit Jahren als Pädagoginnen aufzeigen, sind noch deutlicher durch die veränderten Rahmenbedingungen zutage getreten. Zum normalen Bildungsauftrag, den wir normalerweise schon haben, sind die Zusatzaufgaben durch die Pandemie gekommen. Der Fachkraft-Kind-Schlüssel ist weit weg davon, was wissenschaftlich vorgeschlagen wird. Optimal wäre bei acht Kindern eine Betreuungsperson. Wir sind quasi ungeschützt an der Front. Auch wenn wir geimpft sind und Masken tragen, geht das bei der unmittelbaren Arbeit mit Kindern nicht.

"Die Bedingungen im Elementarbereich gehören österreichweit verbessert", sagt Sigrid Gsenger (Bereichsleitung elementare Kinderbildungseinrichtungen der Marktgemeinde Kuchl)

Foto: Gemeinde Kuchl

hochgeladen von Martin Schöndorfer STADTNAH, Geschäftsstelle Tennengau



Was wäre aufgrund der Erfahrungen in der Pandemie für Kinderbildungseinrichtungen in Zukunft wichtig?

GSENGER: Aus den Erkenntnissen, die man jetzt in diesen zwei Jahren gemacht hat: dass man Geld in die Hand nimmt und die Bedingungen im Elementarbereich österreichweit verbessert. Die Kinderbildung soll den Stellenwert bekommen, den sie hat. Durch die Pandemie sind die Probleme ersichtlich geworden. Jeder investierte Euro in die Elementarbildung zahlt sich in einigen Jahren 30-fach aus. Besonders Kinder aus bildungsfernen Familien können von Investitionen enorm profitieren.

Zum Beitrag "Die Kulturereignisse des Jahres im Fokus" HIER

Zum Beitragskommentar "Unsere Kinder sind unsere Zukunft" HIER

Weitere Beiträge aus dem Bezirk Hallein

Weitere Beiträge aus dem Tennengau HIER

Weitere Beiträge von Martin Schöndorfer HIER