Der Wertstoffsammelplatz in Hallein-Neualm ist auf Grund der Abstandsregeln noch immer geschlossen. Der weite Umweg nach Gamp sorgt für Ärger.

HALLEIN. Auf Grund der Corona-Krise wurden auch die Wertstoffsammelplätze geschlossen. In der Zwischenzeit sind jene in den Stadtteilen Gamp und Rehhof wieder offen. Der Platz in Neualm neben dem Wirtschaftshof bleibt geschlossen. Nachdem auch die Heidebrücke saniert wird und daher gesperrt ist, muss die Neualmer Bevölkerung zum Wertstoffsammelplatz Gamp ausweichen. Wirtschaftshof-Leiter Michael Stangassinger weist darauf hin, dass auf dem 400 m² Platz die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können und es außerdem viele Zufahrten von Bewohnern umliegender Orte gibt, die nicht kontrolliert werden können. Gemeindevertreter Christian Bruckmüller (Grüne) schlägt eine Aufstellung weiterer Container für Altkartons vor, die ist laut Stangassinger nicht möglich, „da für die Kontrolle eine Person anwesend sein müsste.“ Es gibt aber im Stadtgebiet Sammelinseln für Glas, Plastik und Papier, auch in Neualm. Die Landesregierung wird prüfen, ob eine Öffnung des Platzes in Neualm möglich ist. Am Wertstoffsammelplatz gibt es nun eine geregelte Zufahrt mit einer Einbahn.