Schulsanierung in Hallein kommt in greifbare Nähe. Machbarkeitsstudie bestätigt den Standort.Halleiner Bürgermeister präsentiert erste Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie für eine Schulsanierung am Standort Neualm.

HALLEIN. Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) präsentiert gemeinsam mit seinem Parteikollegen aus Oberalm, Vizebürgermeister Christian Haslauer erste Ergebnisse für den Schulstandort Hallein-Neualm, zu deren Sprengel Oberalms Kinder gehören.

Machbarkeitsstudie fertig

Eine aktuelle Machbarkeitsstudie, die mehrere mögliche Szenarien berücksichtigt, bestätigt den Standort Neualm.



"Die Machbarkeitsstudie bestätigt den Standort hier in Neualm. Es wurde auch bereits eine Grobkostenschätzung durchgeführt, wobei die aktuelle Marktsituation mit den drastisch steigenden Preisen berücksichtigt werden muss", sagt Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger bei einem Lokalaugenschein vor Ort

. Laut dem Stadtoberhaupt liegt diese erste Grobschätzung bei der wahrscheinlichsten Variante von 40 Millionen Euro.



"Die erste Variante berücksichtigt den aktuellen Bedarf der Sanierung, die zweite Variante berücksichtigt zukünftige Anforderungen an den Schulstandort und ist mit 50 Millionen angelegt", so der Bürgermeister.

Neualm ist als Schulstandort auch für die Gemeinde Oberalm zuständig. Dort gab es vor Kurzem eine Neuorientierung für den Besuch der Mittelschüler mit der Absage an einer Beteiligung an der Mittelschule Goldenstein. Der Bürgermeisterstellvertreter Christian Haslauer begrüßt den Ausbau von Neualm.



"Bildungsplätze müssen für alle kostenlos zur Verfügung stehen. Hier muss unser Fokus liegen. Daher begrüße ich die Sanierungsmaßnahmen", so der Bürgermeister Stellvertreter Haslauer aus Oberalm.

Der Zeitplan sieht 2022 die notwendigen Beschlüsse vor. Danach erfolgt die Konzeptplanung.



"Aus heutiger Sicht soll der Baubeginn in drei bis vier Jahren sein", so der Bürgermeister Stangassinger.



Weitere Beiträge aus dem Bezirk Hallein

Weitere Beiträge aus dem Tennengau HIER

Weitere Beiträge von Martin Schöndorfer HIER