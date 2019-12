Sie haben ein unverwechselbares Auftreten und gelten als Glücksbringer zu Neujahr: die Rauchfangkehrer.

OBERALM. Wenn Dominik Baier in den Kamin steigt, kommt er zumeist schwarz vom Ruß wieder heraus. "Wetterfest und schwindelfrei sollte man auch sein", erklärt der 29-Jährige seinen Job. Dass er und seine Kollegen zu Glückssymbolen geworden sind, kann Dominik nachvollziehen: "Früher waren Kamine und Feuerstätten in schlechtem Zustand, es kam oftmals zu verheerenden Bränden. Die Leute waren sehr glücklich, als wandernde Rauchfangkehrer sie besuchten." Ruß, der sich in den Kaminen ansammelte, war leicht entzündlich. "Die Reinigung war sehr wichtig, nur so konnte die Brandgefahr unter Kontrolle gebracht werden." Die richtige Klettertechnik war und ist dabei entscheidend: "Die Hände drücke ich gegen die Wand, die Füße sind gespreizt, so arbeite ich mich dann den Kamin hinauf."

Klimaschutz ist ein Thema

Doch solche "schliefbaren" Kamine – in denen die Rauchfangkehrer wirklich hinein steigen und dabei akrobatisches Können beweisen müssen – sind heute nicht mehr so häufig wie früher, auch haben sich viele andere Aufgabenbereiche verändert. "Unsere Arbeit besteht heute nicht nur im Reinigen, sondern auch im Überprüfen und Warten von Kaminen und Öfen. Wir sind auch zum 'verlängerten Arm' der Behörden geworden und achten auf die Einhaltung von Klimaschutzzielen." Emissionen und Abgase in den Griff zu bekommen sei heute wichtiger denn je, erklärt Dominik. Gefährliche Situationen kann es dennoch immer wieder geben, etwa bei baufälligen Kaminen oder rutschigen Dächern. "Das Wichtigste ist immer auf die Sicherheit zu achten."

Nachwuchs gesucht

Doch Rauchfangkehrer gibt es nicht mehr viele in Salzburg, das Durchschnittsalter ist hoch. "Die Nachfrage ist in unserer Branche sehr stark, der Einstieg ist nicht schwer", erklärt Dominik Baier. Die Branche hat Zukunft, trotzdem ist es nicht einfach geeignete Kandidaten zu finden. "Rauchfangkehrer ist nicht der klassische Lehrberuf, er ist wenig bekannt", erklärt sich Dominik die ausbleibenden Lehrlinge. Für die Zukunft wünscht er sich, dass wieder mehr junge Menschen die Kluft anlegen und in den Kamin steigen. "Es ist ein abwechslungsreicher und traditionsreicher Job. Wir sind nicht umsonst ein Symbol des Glücks, die Leute freuen sich wenn wir kommen. In diesem Sinne: Prosit Neujahr!"