Hallein hat eine neue Stadtamtsleiterin: Theresa Maria Höhener war zuvor in Bergheim tätig und ist Mitglied des ÖAAB.

HALLEIN. Jahrelang tobte im Rathaus ein Machtkampf zwischen Bürgermeister und Stadtamtsleiter, die Konflikte gipfelten in der Suspendierung des Stadtamtsleiters im vergangenen Jahr. Nach Übergangsleitungen wurde jetzt die neue Stadtamtsleiterin bestätigt.

"Partei ist egal"

Auffallend ist dabei, dass Theresa Maria Höhener dem ÖVP-nahen Arbeitnehmerbund ÖAAB angehört. Für Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) ist das kein Hindernis, im Gegenteil: "Wenn Jemand einen Hintergrund einer anderen Partei hat, ist mir das egal. Ich habe auch in meiner Zeit in der Privatwirtschaft nur auf die Qualifikation geachtet". Die Juristin war zuvor Amtsleiterin in Bergheim und tritt ihr neues Amt ab dem 1. August 2022 an.

