KR Rudolf Zrost (65), Vorstand der Leube – Gruppe im benachbarten St. Leonhard, übergab am 1. April die Alleingeschäftsführung an Heimo Berger, der bisher als zweiter Geschäftsführer tätig war.

ST. LEONHARD. Die Firma Leube beschäftigt knapp 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro. Rudolf Zrost tritt nun den verdienten Ruhestand an. Er leitete 25 Jahre die Geschicke des Unternehmens. Leube ist das älteste Zementwerk der Welt, das noch in Familienbesitz ist. Mit Gespür für die Themen der Zukunft hat Zrost lange vor allen anderen in den Klimaschutz investiert – kein anderes Zementwerk der Welt hat heute so einen geringen CO2-Ausstoß wie Leube. Der scheidende Geschäftsführer war von 2007 bis 2016 auch Präsident der Industriellenvereinigung Salzburg.