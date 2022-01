Zum Jahreswechsel macht sich der ein oder andere Gedanken über Veränderungen. Ob diese eingehalten werden oder durchgezogen werden, stellt sich meistens schon nach den ersten Monaten heraus.

TENNENGAU. Die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester eignet sich am besten, um sich schon mal Gedanken über gute Vorsätze für das neue Jahr zu machen. Mehr Sport treiben, ein paar Kilo abnehmen oder mit dem Rauchen aufhören – dies sind die beliebtesten Vorhaben, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Bekanntermaßen bleibt es aber oft bei diesem Vorsatz, da unsere Motivation meist schnell verloren geht. Laut Experten liegt dies an einer falschen Selbsteinschätzung. Wer sich etwa ein zu „hohes“ Ziel steckt wie etwa ein sehr hartes Trainingsprogramm zu absolvieren oder viel Gewicht in kurzer Zeit zu verlieren, schadet nicht nur der Gesundheit, sondern wird schnell frustriert sein und nach kurzer Zeit wieder aufgeben.

Heute wollen wir wissen, welchen Neujahrsvorsatz sich die Tennengauer vorgenommen haben.

Welche Neujahrsvorsätze hast du?