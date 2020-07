Auch heuer wieder wird der Landeswettbewerb „Blumenschmuck und Lebensqualität in Salzburg“ durchgeführt, um die unverwechselbare Schönheit des Landes entsprechend in Szene zu setzen.

HALLEIN. Unterstützt wird dieser Wettbewerb von den heimischen Gärtner und Gärtnerinnen mit regionaler Pflanzenvielfalt auf höchstem Qualitätsniveau, Erde, Dünger und fachlicher Beratung. Die Teilnahme ist in folgenden Kategorien möglich: Ein- und Zweifamilienhäuser, Öffentliche Gebäude (Gemeindeämter, Schulen, Kindergärten etc.) sowie Öffentliches Grün (Dorfplätze, Parks, Verkehrsinseln, Sonstiges). Die Anmeldung erfolgt unter www.salzburger-blumenschmuck.at und wurde nun bis 16. August verlängert. Nach der Anmeldung erhalten die die Teilnehmer einen 10 % Rabattgutschein der Salzburger Gärtner und Gemüsebauern. Die Sieger werden von einer Fachjury ermittelt und am 10. Oktober im Halleiner Kolpinghaus ausgezeichnet.