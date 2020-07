Am 10. und 11.7.2020 fand das KK-Eröffnungs- und Königsschießen der Schützengilde Hallein statt.

HALLEIN. In einem starken Teilnehmerfeld von knapp 40 Schützen wurden nicht nur die einzelnen Sieger in den diversen Spezialbewerben (Franz Bauernhansl, Anita Berghammer, Max Fellner, Jonas Gimpl, Franz P.-Essl, Martin Reiter, Walter Ronacher) ermittelt sondern auch der neue Schützenkönig für das Jahr 2020/2021.

Gratulation zum Titelgewinn

Bei der abendlichen Siegerehrung im Schützenheim, der auch Bürgermeister Alexander Stangassinger und Sportstadtrat Josef Sailer beiwohnten, wurde Herrn Martin Reiter zum Titelgewinn „Schützenkönig“ gratuliert. "Ein spezieller Dank ergeht an Gasthof Egglgut und Cafe am Steg für die kulinarische Unterstützung und an Blumen Ruhnau für die florale Ausschmückung", heißt es vonseiten der Schützengilde.

