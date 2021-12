Das Rote Kreuz schafft seit dem Ausbruch der Pandemie viele Aufgaben. Vieles ehrenamtlich.

HALLEIN/ABTENAU. Ohne ehrenamtliche Helfer würden viele Bereiche der Gesellschaft nicht funktionieren. Das Rote Kreuz ist seit Ausbruch der Pandemie zum Symbol für Engagement und Dienst an der Gesellschaft geworden. "Für uns hat sich vieles geändert seit es Covid-19 gibt", erklärt Johannes Schnöll, Bezirksgeschäftsführer Hallein. Zu den regulären Diensten sind Unterstützung beim Impfen und Testen gekommen. Die unübersichtliche Lage und die ständig wechselnden Regeln brachten das Rote Kreuz manchmal an seine Grenzen. "Wir müssen immer flexibel bleiben.

Viele Ehrenamtliche

Manchmal änderten sich die Regeln von einem Tag auf den anderen", weiß Franz Oberauer, Bezirksgeschäftsführer Lammertal. Um den Herausforderungen gewachsen zu sein, mussten zusätzliche Stellen geschaffen werden. "Das Personal bei den beruflich befristet Angestellten hat sich verdoppelt", erklärt Schnöll. In Hallein sind aktuell 188 Ehrenamtliche im Einsatz, davon elf hauptberuflich. Es sind 62 Frauen und 126 Männer. Im Lammertal sind es 82, davon vier Angestellte und zwölf Zivildiener. 15 Frauen und 55 Männer verrichten hier ihren Dienst. Die Ehrenamtlichen gehen mit viel Engagement an ihre Aufgaben heran. "Wir leben ja immer von der Hoffnung. Wer zu uns kommt, der tut es nicht wegen des Geldes. hier geht es um Engagement für die Gesellschaft, ein starkes Gemeinschaftsgefühl schweißt uns zusammen", erklärt Schnöll.

Mitgliedschaft mit Sinn

Max Gadermayer und Florian Knoll sind schon seit Jahren beim Roten Kreuz in Hallein stationiert. Beiden ist die Gemeinschaft wichtig und das Gefühl etwas Gutes zu tun. "Ich bin über meinen Zivildienst zum Roten Kreuz gekommen und dann dort geblieben. Es ist nicht nur spannend, sondern auch eine sinnvolle Beschäftigung", sagt Max Gadermayer. Auch für Florian Knoll hat seine Mitgliedschaft einen Mehrwert: "Ich war immer bei der Feuerwehr engagiert und wollte dazu noch etwas für die Gesellschaft tun. Es ist einfach eine ganz starke Gemeinschaft und so auch anderen Menschen helfen." Beide bereiten sich auf ihren Dienst zu Silvester vor: In Hallein werden drei Autos bereitstehen und eines in Golling. "Eigentlich ist es ein Dienst wie jeder andere, aber es kann auch ein höheres Fahrtaufkommen erfordern", weiß Gadermayer. Beide sind seit Jahren in der Silvestermannschaft und fahren, wenn andere feiern. Aber der Dienst hält auch einen besonderen Moment bereit: "Die Gemeinschaft wieder zu erleben, trotz Auflagen, schweißt zusammen. Und das Feuerwerk vom Dach zu sehen ist auch jedes Jahr wieder ein Erlebnis, wenn wir nicht im Einsatz sind."

>>>Mehr News aus dem Tennengau lesen Sie hier.<<<