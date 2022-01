Wie ausführlich berichtet, wird in Gamp bis 2023 ein neuer Recyclinghof gebaut. Die jetzigen Plätze sind in die Jahre gekommen.

HALLEIN. Dieser ist auch dringend notwendig, da die derzeitigen Müllentsorgungs-Plätze in Neualm neben dem Wirtschaftshof und eben in Gamp in die Jahre gekommen sind und schon lange nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen. Ein Problem sind auch die verschiedenen Müllinseln im gesamten Stadtgebiet. Hier herrscht an vielen Tagen im Jahr ein regelrechtes Müllchaos. Vor allem die Behälter für Papier und Kunststoff quellen über und unbelehrbare Zeitgenossen lagern ihren Müll einfach daneben ab. Die ÖVP mit Klubobmann Gottfried Aschauer kritisierte bei der letzten Gemeindevertretersitzung diese überfüllten Müllinseln und „dass im Budget eine Modernisierung der wohnortnahen Sammelstellen wieder nicht berücksichtigt wurde.“