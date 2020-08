"Don Carlos" ist Geschichte, nun kommt "Danijels", ein Restaurant mit Vinothek am Halleiner Pflegerplatz.

HALLEIN. Die Keltenstadt hat wieder einen kulinarischen Hotspot. Nachdem die Gastro-Legenden Karl und Ulli Steiner ihr weitum bekanntes „Don Carlos“ schlossen und in den verdienten Ruhestand gingen, eröffneten kürzlich Danijel und Mirela Simic in den historischen Gemäuern am Pflegerplatz, gegenüber dem Keltenmuseum, das Restaurant und die Vinothek „Danijels“ mit vielen Freunden und Gästen.

Mediterrane und österreichische Küche

Diese bekamen gleich einen Vorgeschmack auf die vorzüglichen Speisen, die das Wirteehepaar, Mutter Simic steht in der Küche, den Gästen anbieten wird: „Wir möchten mit mediterrane Speisen, aber auch mit der guten österreichischen Küche die Gäste verwöhnen. Außerdem gibt es Mittagsmenüs und spezielle Wochenkarten“, so Danijel Simic. Montag ist Ruhetag, ansonsten ist das Lokal von 10 bis 23 Uhr geöffnet, am Sonntag bis 15 Uhr. Unter den Gästen auch Bürgermeister Alexander Stangassinger und sein Vize Florian Scheicher, die betonten, dass sich Hallein immer mehr zu einem Geheimtipp mit Kultur und Kulinarik entwickelt.