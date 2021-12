HALLEIN. Jahrelang stand eine besonders schöne Krippe am Oberen Markt, die je nach Adventzeit, immer wieder mit verschiedenen Figuren bestückt wurde. Nun steht diese Krippe am Gruberplatz gegenüber der Kirche und der Inhalt ist – vorsichtig ausgedrückt – diskussionswürdig. Die Bergkulisse im Hintergrund mit Hohem Göll und Zinken ist gleich geblieben, doch bei der Aufstellung der Figuren handelt es sich um das reine Chaos und ein wildes Durcheinander. Sogar die Heiligen Drei Könige waren schon Anfang Dezember in der Krippe eingetroffen. Es ist zu hoffen, dass im kommenden Jahr diese Krippe an diesem schönen Platz auch harmonischer gestaltet wird.