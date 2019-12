HALLEIN (tres). Vor 13 Tagen hat Maria Golser aus Hallein ihren 23. Geburtstag gefeiert. Allerdings nicht zu Hause im Kreise ihrer Familie, sondern in einem Internierungslager in Syrien.

Ihre Eltern, ein Halleiner Unternehmerehepaar, hoffen weiter auf ihre baldige Rückkehr - und nicht nur auf ihre, sondern auch auf ihre zwei Enkelkinder. Maria Golser war nämlich im Dezember 2014 als 17-Jährige allein nach Syrien gereist und hat dort einen „IS Kämpfer“ geheiratet von dem sie zwei Kinder bekam.

Ihre Kinder gelten als Österreicher

Ein DNA-Test hat jetzt die Identität der Kinder der Halleinerin bestätigt, wie das Außenministerium nun der APA mitteilte. Damit gelten die Kleinkinder als österreichische Staatsbürger. Bezüglich einer Rückholung sei man „mit den österreichischen Sicherheitsbehörden in Kontakt“.

Maria Golser möchte nun gerne mit ihren Kindern (2 und 3 Jahre) nach Österreich zurückkehren. Bis dato sitzt sie mit ihren Kindern im kurdischen Camp al-Hol, einem Lager im Nordosten Syriens, fest, wo die kurdische Befreiungsarmee die letzten Anhänger des Kalifats gebracht hat. Die hygienischen Zustände im Lager sollen erschreckend sein, auch das Essen ist knapp.

Mit 17 auf die "schiefe Bahn"

Maria Golser, die in Hallein auch noch zwei Schwestern hat, geriet mit 17 Jahren auf die "schiefe Bahn"und schmiss plötzlich die Schule hin. Ein Bekannter machte sie in Hallein mit dem Islam vertraut, dann geriet sie in den Bann der Extremistenszene.

Seit Juni 2015 ist Maria Golser mit Europäischem Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben. Infolge der militärischen Niederlage des IS kam sie in ein Internierungslager. Hinweise zu Maria Golser nimmt das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) Salzburg unter Tel: +43 (0) 59133 50 8333 entgegen.