Mario Siller (30) aus Hallein darf sich über den Wissenschaftspreis der Arbeiterkammer freuen.

HALLEIN. Zum neunten Mal fördert die Arbeiterkammer (AK) Salzburg die Abschlussarbeiten junger FH-, Universitäts- und PH-Absolventen. Heuer wurden 18 Nachwuchsakademiker mit dem mit 5.000 Euro dotierten AK-Wissenschaftspreis ausgezeichnet. Eine Studentin erhielt den AK-Förderpreis in Höhe von 500 Euro. Die Preisträger wurden aus insgesamt 60 Einreichungen ausgewählt. Unter den 19 Preisträgern war auch der 30-jährige Mario Siller aus Hallein.

"Viel Potenzial in Zukunft"

Mario Siller hat es geschafft, seinen Vollzeitberuf und das fordernde Masterstudium „Informationstechnik & System-Management“ an der FH Salzburg unter einen Hut zu bringen. "Es war nicht einfach für mich, Familie, Beruf und Studium gleichzeitig zu meistern", erklärt Siller. Seiner großen Leidenschaft, dem Vereinsfußball in Oberalm, musste er den Rücken kehren. Doch die Mühen haben sich gelohnt: In seiner Masterarbeit konnte er die Diagnose von Schilddrüsenkrebs verbessern. Dafür wurde er mit dem Wissenschaftspreis der Arbeiterkammer ausgezeichnet. Mario Siller ist beim Raiffeisenverband beschäftigt. "Der Preis hat mir gezeigt, dass die Verbesserung des Lebens von Arbeitnehmern gewürdigt wird und noch viel Potenzial in Zukunft hat", so der Preisträger.

