Die Brüder Manuel und Tobias Gruber schaffen als Künstlerduo spezielle Kunsthandwerke aus Bronze.

HALLEIN. Es gehört einiges an Geschick dazu, einen Kopf aus Ton mit der Hand zu kneten. Für Manuel Gruber ist das kein großes Problem, und ist das Modell erst einmal fertig, geht es in Richtung selbstgebauter Ofen: Bei 1.100 Grad erhitzen die Brüder Tobias und Manuel die Bronze und gießen kunstvolle Skulpturen daraus. Die Mischung aus Kupfer, Silizium und Mangan sorgt für ein festes Material, dass auch dem Winter im Garten trotzen kann.

Riskiert und geschafft

Tobias ist gelernter Tischler, Manuel erlernte den Beruf des Bildhauers. Gemeinsam werken sie täglich im "Ate´lier Gruber" in der Hellstraße 2 am Dürrnberg. Das Handwerk lernen kann man schon, doch gehört auch etwas Talent dazu: "Unser Vater war Bildhauer, die ganze Familie ist sehr kreativ", erklärt Tobias Gruber. Nach der Lehre erschien beiden der Weg in das Kunsthandwerk zunächst als finanzielles Risiko. Doch die Bronze-Brüder gaben nicht auf und sind heute gefragte Künstler, deren Kurse gut besucht sind.

Das Wissen wird weitergegeben

Mit Josef Zenzmaier haben die beiden ebenso gearbeitet wie mit Peter Hartl und vielen weiteren Künstlern. Ausgestellt haben sie schon im Kunstraum pro Arte, auf der Pernerninsel ("Ynselzeit") und auch bei Ateliers in Salzburg. In ihren Kursen geben sie das Wissen weiter. "Ein Kurs dauert vier Tage, wir gehen mit den Teilnehmern zunächst die Ideen durch, dann beginnt die Herstellung". Meistens wird Bronze gegossen, aber auch aus Stein und Aluminium werden Figuren erstellt. Die Besucher nehmen sich dann das Stück Bronze mit nach Hause. "Uns gefällt es, wenn die Teilnehmer das Handwerk lernen und es ihnen Spaß macht."

