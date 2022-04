Bewegungspark Oberalm: Anrainer, Eltern und Kommunalpolitiker haben ihre Sichtweise dargestellt. Jetzt kommen die Jugendlichen zu Wort. Entscheidende Gemeinderatsitzung am Donnerstag, 21. April.

OBERALM. Der geplante Bewegungspark in Oberalm bewegt eine Dorfgemeinschaft und hat den ganzen Ort in Aufregung versetzt. Anrainer befürchten mehr Lärm, wollen wie die Eltern Sicherheit für ihre Kinder und die Eltern auch Freiraum für die sportliche Betätigung der nicht vereinsorganisierten Kinder und Jugendlichen.

Zur Umfrage "Soll ein Bewegungspark in Oberalm errichtet werden?" HIER

Nach den Anrainern und Eltern (Bezirksblätter-Ausgaben 15./16.) kommen jetzt die Jugendbetreuer als Sprachrohr der Jugendlichen selbst zu Wort. Die Gemeinde Oberalm hat vom Hilfswerk Salzburg 2015 eine Jugendstudie erstellen lassen. Es ist geplant, den Bewegungspark mit Unterstützung von Sozialarbeitern aus der offenen Jugendarbeit zu führen.

Die Arbeit der pädagogisch ausgebildeten Mitarbeiter in der offenen Jugendarbeit findet dabei direkt vor Ort bei den Jugendlichen statt. "



der die Abteilung offene Jugendarbeit beim Hilfswerk Salzburg leitet.

"In dieser Stufe der Arbeit geht es um Vertrauensarbeit, die auslotet was die Jugendlichen wollen. Es geht auch um die Frage, was erwarte ich als Jugendlicher von der Gemeinde eigentlich. Es sind oft Jugendliche, für die herkömmliche Vereine keine Alternative darstellen, weil es nicht ihre Welt ist bzw. die Berührungsangst zu groß ist. Dabei helfen wir dann mit unserem mobilen Bürobus aus, eine Bewerbung oder dergleichen mit den Jugendlichen umzusetzen", so Kronewitter.