13. Dezember 2021 "Rare Disease Salzburg - Adventkalender"

Um 1818 entstand in Oberndorf das Lied "Stille Nacht, heilige Nacht". Josef Mohr verfasste 1816 den Text und Franz Xaver Gruber die Melodie. Es war das erste Kirchenlied, das von allen verstanden wurde, da es nicht in Latein verfasst war.

Das Weihnachtslied "Stille Nacht, Heilige Nacht" trat von Tirol aus seinen Siegeszug in die Welt an. Bis zum heutigen Tag ist das Lied in mehr als 300 Sprachen und Dialekte auf allen Kontinenten übersetzt worden.

Wie viele Übersetzungen gibt es für "Stille Nacht, heilige Nacht"?

a) mehr als 150

b) mehr als 200

c) mehr als 300

