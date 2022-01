13.01.2022 Dachstuhlbrand in Halleiner Gebäude

Brandalarm in der Feuerwehr Hallein (Tennengau) ist gegen 16.00 Uhr eingegangen. Der Dachstuhl eines alten Gebäude (Wohnhaus und Lagerhaus) in der Salzburger Straße 15 steht in Flammen.

Aktuell sind laut Feuerwehr sowohl der Löschzug Dürrnberg als auch die Hauptwache Hallein mit insgesamt acht Fahrzeugen mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Laut Informationen der Polizei ist wegen des Brandes aktuell die Salzachtal Straße (B159) im Bereich der Kreuzung Dürrnberg-Landesstraße gesperrt, vom Rifer Kreisverkehr (Billa) wird dieser durch die Polizei geregelt.

Brand aus wurde um 19.30 gegeben.

