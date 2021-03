Der Bezirk Hallein bietet zahlreiche Naturschätze: Vom Salzachtal geht es Richtung Lammertal, umrahmt von eindrucksvollen Bergketten.

TENNENGAU. Überall dazwischen bietet sich eine Reise in die Natur an, wie Sportwissenschaftlerin

Anita Birklbauer weiß. Für die Gesundheit sei momentan nichts besser als der Trip ins Grüne. Aber welche Sportarten sind noch fast unentdeckt und bieten neue Erfahrungen an? Anita Birklbauer kennt die Antwort.

Der Tennengau hat Laufrouten und Geocaching zu bieten. Wer es ruhiger mag, kann auch das Bluntautal genießen.

"Digitale Ostereiersuche"

Eine Outdoorerfahrung, die in den letzten Jahren immer stärker boomt, ist das "Geocaching". "Das ist eine Art digitale Ostereiersuche. Das Smartphone reicht aus, es gibt aber auch geführte Touren, bei denen man ein GPS-Gerät bekommt", erklärt Anita Birklbauer. Die "Schatzsucher" müssen sich an versteckte Orte begeben, die mit Geokoordinaten angegeben werden. Hat man den Ort gefunden, befinden sich dort ein Logbuch – in dem man sich verewigen kann – sowie oftmals ein Gegenstand, den man als persönliche Erinnerung mitnehmen kann – aber nur, wenn man selbst einen "Schatz" für die nachkommenden Sucher hinterlässt. Das Lammertal bietet sich dafür an, das Berghotel Lämmerhof stellt GPS-Geräte zur Verfügung.

Herrliche Aussicht auf das Tennengebirge.

Eine andere Möglichkeit, die Natur zu erleben und an der frischen Luft Kraft zu tanken, ist das "Trailrunning". Routen dafür kann man ganz einfach googeln. Für Anfänger zu empfehlen: Die Laufroute Rif – Puch – Oberalm – Hallein ist in einer Stunde zu bewältigen. Anspruchsvoller ist die Strecke St. Koloman – Scheffau – Golling – Kuchl – Hallein (etwa fünf Stunden). Wichtig: gute Laufschuhe und genug Wasser zum Trinken.

