Hirscher nimmt den britischen Riesentorlauf-Racer Charlie Raposo unter Vertrag. Der Abtenauer Hirscher kehrt mit eigener Skimarke in Weltcup zurück.

ANNABERG-LUNGÖTZ. Der achtfache Gesamt-Weltcup-Sieger Marcel Hirscher aus Annaberg-Lungötz (Tennengau) kehrt wieder in den Alpinen Skizirkus zurück. Das ehemalige Ski-Ass wird zwar nicht als aktiver Rennläufer wieder die Piste hinabfahren, aber als Ausrüster mit seiner eigenen Skimarke Van Deer stattete der 33-jährige künftig Rennläufer aus.

Britte Raposo unter Vertrag

Wie am Montag, 11.April bekannt wurde, hat Hirscher den britischen Riesentorlauf-Spezialist Charlie Raposo als ersten Weltcup-Fahrer unter Vertrag genommen. Raposo wechselt von der französischen Marke Rossignol zur Tennengauer Marke Van Deer.

Bei einer Gala auf der Burg Kaprun versuchte der Skistar alle Fragen offen, ehrlich und mit seiner gewohnten Lockerheit zu beantworten.

Bisher hat der 26-jährige Brite in seiner Karriere 29 Weltcuprennen bestritten. Dabei war sein bestes Saisonergebnis zuletzt ein 16. Platz beim Riesentorlauf in Kranjska Gora in Slowenien Mitte März.

Material ist wichtig

Marcel Hirscher betonte schon vor längerer Zeit wie wichtig die Ausstattung eines Sportlers mit einem hochwertigen Material ist:



"Du kannst der beste Skifahrer der Welt sein, aber ohne das beste Material wirst du niemals gewinnen“, so Marcel Hirsche.

Es verwundert daher nicht, dass der Abtenauer bei seiner Eigenmarke "Van Deer" auf einen Hochleistungsski setzt. Laut den Angaben des Mehrfachen Weltcupsiegers setzt er mit seinem "Van Deer World Cup-Ski" auf qualitätsvolle Handarbeit made in Tennengau.

Zur Sache

Marcel Hirscher: 2. März 1989 (Hallein/Salzburg), Skiauszeichnungen: 67 Weltcupsiegen, 12 kleinen Kristallkugeln, acht Gesamtweltcupsiegen, sieben Weltmeistertiteln und zwei olympischen Goldmedaillen

Christoph Bründl, Marcel Hirscher, Renate Ecker vom TVB-Zell am See-Kaprun und Norbert Karlsböck, Vorstand der Gletscherbahnen Kaprun AG bei einer Gala auf der Burg Kaprun.

