Raiffeisen Salzburg: WIR macht´s möglich. Keine Bank ist so im Land verwurzelt und in der Region zu Hause.

Was unterscheidet Raiffeisen von anderen Banken? Keine andere Bank ist so im Land verwurzelt und in der Region zu Hause. Das bringt eine Sicherheit, die weit über finanzielle Fragen hinausgeht. Denn unser Ziel war nie Gewinnmaximierung, sondern Wohlergehen für alle. Seit weit mehr als 100 Jahren sind die Raiffeisenbanken im ganzen Land sichtbar. Sichtbar als regionale Finanzdienstleister, sichtbar als regionaler Arbeitgeber und sichtbar als Unterstützer der Region.

Nähe

Diese Nähe bedeutet nicht nur die meisten Bankstellen im Vergleich zu anderen Finanzinstituten und das beste Online Banking, das Ihnen 24 Stunden, 7 Tage die Woche zur Verfügung steht. Wir sagen: Wer sich gut kennt, versteht sich mit wenigen Worten. Wir kennen die meisten Kunden seit vielen Jahren. So ist es möglich, ihre Wünsche und Sorgen besser zu verstehen und gezielter auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Entscheidungen können wir

unabhängig von einer Zentrale vor Ort treffen. Gleichzeitig bietet die Raiffeisen Bankengruppe die hohe Leistungsfähigkeit eines internationalen Bankinstituts.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit bedeutet, heutige Bedürfnisse zu befriedigen, ohne die zukünftigen Generationen zu belasten. Deshalb investieren wir seit vielen Jahren vorrangig in Betriebe, die ökologisch und sozial orientiert handeln, aber auch mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verantwortungsvoll umgehen. Nachhaltigkeit prägt auch die Beziehung zu unseren Kunden, was die Beratungsqualität und das Vertrauen erhöht.

Regionalität

Als finanzieller Nahversorger sind wir tief im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben der Region verwurzelt. Einlagen vergeben wir vorrangig für Kredite an Unternehmen und Privatpersonen in der Region. Damit fördern wir die örtliche Wirtschaft seit mehr als 100 Jahren. Raiffeisen engagiert sich aber auch für Kultur, Bildung, Soziales, Umweltprojekte und

Sport. Damit übernehmen wir gesellschaftliche Verantwortung. Das macht uns österreichweit nicht nur zur wichtigsten Bank für kleine und mittlere Unternehmen, sondern auch für die Menschen.

Gestalten WIR die Zukunft

Wir denken in Generationen und für Generationen und bieten Produkte, die diesem Anspruch entsprechen: mit einer nachhaltigen Veranlagung und ökologischem Bewusstsein. Das

macht uns zu einem starken Verbund, der miteinander und füreinander noch stärker ist, mehr bewegen kann und viele Ziele erreichen will: zum Beispiel Ihre. Denn Träume zu realisieren ist Teil unserer Aufgabe.