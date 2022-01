Die Preise am freien Wohnungsmarkt ziehen weiter an. Die Nachfrage übersteigt das Angebot. Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften sehen sich als Anbieter mit leistbaren Immobilienangeboten.

HALLEIN. KUCHL/SALZBURG. Die Nachfrage nach geeignetem Wohnraum am Land hält nach wie vor an. Die Salzburg Wohnbau Gruppe (SWB) verkaufte im Jahr 2021 insgesamt 139 Wohnungen im Land Salzburg, darunter befanden sich 52 Neubau- und 87 Bestandseinheiten.

Die Käufer bei der Gemeinützigen SWB waren vorwiegend Familien.



„Gerade ältere Miet- und Mietkaufwohnungen waren sehr gefragt. Mieter werden immer öfter zu Wohnungseigentümern“, so SWB-Geschäftsführer Christian Struber.

Der Kaufpreis pro Quadratmeter lag bei Neubauwohnungen (inkl. Abstellplätze) zwischen 3.900 Euro (Unternberg) und 5.500 Euro (Kuchl). Bei bestehenden Miet- und Mietkaufwohnungen, die sowohl frei als auch mittels Wohnbauförderung finanziert wurden, betrug der Quadratmeterpreis vom absoluten Schnäppchen um 1.700 Euro in Annaberg-Lungötz oder um 1.900 Euro im Schigebiet Mühlbach am Hochkönig über 2.900 Euro in Neumarkt am Wallersee bis zu 5.300 Euro in der Stadt Salzburg.

Die Aufgabe der Gemeinnützigen ist es, leistbaren Wohnraum anzubieten. Die Bildung von Eigentum ist derzeit – auch wegen der günstigen Zinssituation – besonders begehrt.



„Es freut uns sehr, dass wir auch im Jahr 2021 für über hundert Familien Wohnraum schaffen und zur Verfügung stellen konnten. Damit kommen wir unserem sozialen Auftrag mehr als nach“, so die beiden SWB-Geschäftsführer Roland Wernik und Christian Struber.

Gesamtmarkt-Erwartungen für 2022:

Die Berater der Re/MAX beurteilen in ihrem aktuellen Real Estate Future Index (RREFIX) das das Nachfragewachstum weit über einer Angebotserweiterung liegt. Dies führe am freien Wohnungsmarkt zu erheblichen Preissteigerungen. Der RREFIX prognostiziert daher für 2022 ein kaum steigendes Angebot an Immobilien, während die Nachfrage nach Wohnungen erheblich zunehmen wird. Demnach geht der Preistrend bei Wohnimmobilien stark nach oben.





„Auch das Jahr 2021 war wieder von einer sehr starken Nachfrage, einem in vielen Regionen knappen Angebot, von fehlenden attraktiven alternativen Geldanlagemöglichkeiten und einem weiterhin historisch niedrigen Zinsniveau geprägt. Diese Rahmenbedingungen haben in Summe zu deutlichen Preisanstiegen geführt“, erklärt Bernhard Reikersdorfer, Geschäftsführer von RE/MAX Austria.

Prognose für 2022

Laut den RE/MAX Beratern ist die Grundstimmung: Vorbei mit „moderat“: die Wachstumskurve zeigt steil nach oben.

Österreichweit erwarten die 600 RE/MAX-Berater generell auch für 2022 ein grundsätzlich ein positives Immobilienjahr, allerdings mit einigen Veränderungen zu den Vorjahren. Konkret erwarten sie im Immobilienbereich insgesamt, im Vergleich zu 2021, Anstiege bei Nachfrage, Angebot und Preis. Die Unterschiede zu den Vorjahren liegen allerdings in der Intensität.

Im Bundesland Salzburg sind die Veränderungen zur Vorjahresprognose generell nicht so signifikant anders, weil in Salzburg schon für 2021 ein Plus von 6,3 Prozent Nachfrage, ein Minus von 0,3 Prozent Angebot gegenübersteht und ursprünglich ein Plus von 3,8 plus vorhergesagt wurden. Für 2022 soll die Nachfrage um plus 6,1 Prozent anziehen. Hingegen soll das Angebot um minus 2,9 Prozent zurückgehen und die Preise um 4,6 Prozent steigen.

Anders als in anderen Bundesländern liegen die Eigentumswohnungen in zentraler Lage bei der Nachfrage an erster Stelle: +6,6 Prozent sind sogar um +1,8 Prozentpunkte mehr als in der 2021er Prognose. Preislich soll sich das mit +6,1 Prozent auswirken. Eigentumswohnungen am Stadtrand sollen preislich um +5,7 Prozent teurer werden, in Landgemeinden um +2,6 Prozent.

Mietwohnungen in zentraler Lage (freier Mietzins und Neuabschluss) sollen voraussichtlich um +3,3 Prozent teurer werden, am Stadtrand um +4,0 Prozent und in Landgemeinden um +2,9 Prozent. Die Unterschiede in der Entwicklung von Wohnungseigentum zu Miete sind somit geringer als in anderen Bundesländern.

Die höchsten Preissteigerungen werden 2022 bei Wochenendhäusern erwartet: mit +8,4 Prozent (nach +3,6 % in der Prognose 2021).

Baugrundstücke im Bundesland Salzburg stehen mit einem plus von 7,8 Prozent Preiserwartung an zweiter Stelle im Österreichweiten Preisranking. Zum Vergleich: +4,9 Prozent für 2021, +7,6 Prozent für 2020. Die Ursache liegt hier einerseits bei dem Plus von 5,6 Prozent in der Nachfrage und andererseits bei im sinkenden Grundstücksangebot (-4,9 Prozent).

„Das Angebot an Eigentumswohnungen in der Stadt Salzburg ist gering und die Nachfrage sehr hoch“, beschreibt Thomas Aufischer, Geschäftsführer der RE/MAX Premium Group in der Stadt Salzburg, die Lage. Gepflegte, kleine bis mittelgroße Wohnungen liegen in Salzburg bei rund 5.000 Euro pro m². Die Preise bei Luxuswohnungen hängen stark von der Lage ab, generell sind die Preise in diesem Segment gestiegen. „In Salzburg hat ein Neubauprojekt eine neues Preissegment mit 17.000 Euro pro m² eröffnet“, sagt Aufischer.

Dies entspreche der Preisklasse von Kitzbühel.



„Bei Top-Immobilien ist mit einem Preis von rund 15.000 Euro pro m² zu rechnen. Attraktive Altbauwohnungen kosten bis zu 10.000 Euro pro m². Stadtteile wie Morzg und Leopoldskron werden immer beliebter, was spürbare Preissteigerungen zur Folge hat. Die Anziehungskraft von Salzburg Süd – von Aigen und Elsbethen und weiter über die Stadtgrenze hinaus – ist ungebrochen und die Nachfrage deutlich erhöht.“

Laut RE/MAX besteht bei Mietwohnungen teilweise ein Überangebot, da sehr viele Airbnb-Wohnungen aufgrund von Covid-19 wieder regulär vermietet werden.



„Auffallend ist, dass über einem Mietpreis von 1.000 Euro die Nachfrage rückläufig ist. Egal, ob Kauf oder Miete, Wohnungen mit Balkon oder Garten sind besonders gesucht.“

