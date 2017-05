Kabarett Fritz Egger "Jenseits der Scherzgrenze"

Kabarett mit Fritz Egger im Stadttheater Hallein

SalzSpiele präsentieren das Kabarettprogramm "Jenseits der Scherzgrenze" mit Fritz Egger und Johannes Pillinger (Musik).Hurra, wir Alpenrepublikaner kennen wirklich keine Grenzen! Angefangen beim Bierkonsum, was uns übrigens immer noch über alle Maße(n) mit Bayern verbindet, über die Steuerbelastung (Weltspitzenleistung!) bis zur grenzenlos unschlagbaren Schmähführerschaft unserer Politiker!

In Zeiten, in denen Staatsgrenzen wieder an Bedeutung gewinnen, feiern Sie mit Fritz Egger den Fall der Scherzgrenze!Mit grenzenlos gscheit-blöden Texten, Meinungen, Statements und Analysen, wie es sich eben für eine Zeit gehört, die alle Schamgrenzen des guten Geschmacks und der Vernunft längst hinter sich gelassen hat, um in die unbegrenzten Sphären des höheren Unsinns vorzustoßen.