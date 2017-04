PV-OG Hallein Saisoneröffnung 2017

20.04.2017, 19:07 Uhr

Wir fuhren mit unseren Autos am Mittwoch den 12. April 2017 um 10:00 Uhr von Hallein über die A10 – A1 – Oberndorfer Landesstraße bis zum Parkplatz vor dem Gasthaus Kaiserbuche (neben der Jubiläumskapelle).Von hier aus wurde die Wanderung gestartet, an der sich 23 PensionistenInnen beteiligten.Der Rundweg ist ca. 5 km und in zwei Stunden zu bewältigen. (leichte Wanderung)Man findet einige Stationen vor, die einen Einblick in Landschaft und Natur geben die für alle Altersstufen interessant sind.Nach ca. 15 Min verzweigt sich der Weg, wobei wir uns rechts gehalten haben und zum Radarturm der Austrocontroll gelangten.Weiter wandert man entlang des Panoramaweges, dann kurz bergab an die Waldkante zur „Gabrielen-Aussicht“, einem der schönsten und kaum bekannten Plätze mit Blick auf das Salzburger Becken und die umgebende Bergwelt. Dann auf dem Hohlweg noch kurz bergab und links der Forststraße nach bis zur nächsten Station am Weg und nun führt der Weg zum Gasthaus Kaiserbuche zurück.Im Anschluss der Wanderung machten wir noch einen Stop im Gasthof Kaiserbuche zu einer kleinen Stärkung, bevor wir die Heimfahrt wieder antraten.Sehr empfehlenswert und sollte man nicht auslassen!