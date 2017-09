Das schwarze Gold der eiszeitlichen Gletscherseen in Neydharting

28.09.2017, 18:41 Uhr

Erleben und genießen Sie die wohltuende und heilende Wirkung

vom Neydhartinger Moor - „“.Das „Neydhartinger Moor“ ist ein Flachmoor in der Marktgemeinde „Bad Wimsbach-Neydharting“ in Oberösterreich.Das Moor wurdevon der OÖ Landesregierung zumerklärt. Das Moor hat eine Größe von rund 1 km², und wird vom Wimbach durchflossen.

Der Ort „“ liegt rund 2,5 km südwestlich vom Moor.Im Laufe mehrerer Jahrtausende verlandete ein kleiner eiszeitlicher Gletschersee durch intensives Pflanzenwachstum diese Umgebung. Die Biomasse versank in ihrem Vegetationszyklus immer wieder im Wasser und bildete so das Moor von Neydharting.Eine Besonderheit des Heilmoors von Neydharting ist seine beständige Feuchtigkeit. Noch nie ist das Moor hier ausgetrocknet oder abgestorben, die Kraft von Jahrtausenden ist hier gesammelt und immer noch aktiv!Das von Otto Stöber gegründete „“ in Neydharting, untersuchte das Moor wissenschaftlich hinsichtlich seiner Wirkung als Heilmoor.Mehr Bilder unter "Der Auslöser - Die 2 Tennengauer"