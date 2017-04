Die Engel der Lüfte...

30.04.2017, 18:43 Uhr

“ gedenken, widme ich diese Fotoseite allen "".Aber nicht nur das den an diesem Tag beginne ich im Alter von 55 Jahre mein "Erstes Gewerbe" als Berufsfotografie mit dem Schwerpunkt Forschung-, Medizin und Pflege (nur erwähnt).Erstmals wurde der österreichische Staatsfeiertag amgefeiert und geht auf Initiative von Bundeskanzler Dollfuss zurück. Der Zweck ist zum „“ ( BGBl. I, 249/1934 , 71. Stück), beschlossen am 27.4.1934. Österreich gedenkt am Staatsfeiertag also der Verkündung seiner Bundesverfassung.

Und in den Gemeinden wir der Maibaum aufgestellt und die ersten Bäder öffnen.Aber unseresind an diesem Tag, wieder rund um die Uhr im Einsatz und retten Personen aus Notlagen- oder bei gesundheitlichen Problemen. Ich danke besonders der, das ich immer in guten Händen bei ihnen war und bin, aber auch allen Ärzten für die gute Versorgung in meiner Erkrankung.DiefliegtF jährlich tausende Einsätze mit dem Ziel Menschen, die in Not geraten sind, zu helfen. Tausende Menschen verdanken der schnellen Hilfe aus der Luft ihr Leben.Weitere Bilder und Film in "".