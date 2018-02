Esoterik- und Gesundheitsmesse Salzburg

Auf der Happiness-Messe, die vom 19. - 21.10.2018 in der Salzberghalle Hallein bei Salzburg stattfindet, können Besucher in magisch mystische Welt, mit Geistheilern, Schamanen und Hellsehern eintauchen.

Themen wie Heilung, Schmerzbefreiung, energetische Reinigung, Heilung durch Handauflegen oder mit den Kräften der Natur, Abnehmen, Astrologie, Öle, Engel, Hypnose, Kartenlegen, Handlesen sowie mediale Lebensberatung stehen im Mittelpunkt dieser Messe.

An allen drei Tagen erwartet die Besucher ein vielseitiges und spannendes Vortragsprogramm über ganzheitliche Gesundheit und Spiritualität.

Öffnungszeiten: Fr. 14.00-19.00, Sa 10–19.00, So 10.00–18.00 Uhr

Weitere Infos und das komplette Vortragsprogramm finden Sie unter

www.happiness-messe.com, Tel.0049 8382-2776082