Untersberg HERZ-ZEREMONIE mit Pascal K´in Greub aus Mexico

Pascal K’in begleitet dich auf dem Berg durch Zeremonien verschiedenster Kulturen, die dich tief mit deinem Herz und dem des Berges verbinden.Wir lernen zusammen, was wir tun können um "anders" mit der Natur, dem Berg und ihren Wesen in Beziehung zu treten. Alle werden den allmählichen und respektvollen Wandel spüren und erleben. Wir geben und bekommen viel zurück.Pascal K'in passt sich im Moment dem Berg und der Gruppe an, damit dann die Heilung, Transformation und In-spir-ation geschehen darf, die bewilligt wird.Es ist Zeit aufzuwachen, damit jedefrau, jedermann sich wieder getraut, zuhause oder im Wald herzvolle Rituale zum Wohl des Ganzen zu machen!

Treffpunkt: Talstation Untersbergsbahn,11.00 Uhr. Zu Fuß gehen wir zum Ort der Zeremonie (leichtes Gehen).Preis: € 45 plus € 23,50 Berg- und Talfahrt. Gerne kannst Du Gegenstände und Gaben für einen Altar mitbringen.Anmeldung unter: kain.moder@sbg.at