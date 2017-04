Auf den Ball geht´s in Dirndl und Lederhose

28.04.2017, 08:17 Uhr

Zum Saisonende feiert die Landjugend noch einmal so richtig trachtig auf dem Tanzparkett

LUNGÖTZ (sys). Er ist bereits Tradition, der Landjugendball am Ostersonntag. In diesem Jahr lud die Landjugend Annaberg-Lungötz mit den Obleuten Anna Haigermoser und Georg Quehenberger in den Gasthof Lungötzerhof, wo Wirt Mike Pranieß die feiernden Gäste begrüßte. Zur trachtig gekleideten Jugend gesellte sich in diesem Jahr auch eine lustige Polterrunde um die zukünftige Braut Katharina Wallinger, die ebenfalls zu den Klängen der Sonnberg Musi das Tanzbein schwangen. Geehrt wurden die Eisstockspieler der Landjugend, die bei den LJ Winterspielen in St. Michael im Lungau den ersten Platz erspielt haben. Großes Rätselraten herrschte beim Schätzspiel, bei dem es die Gesamtfußlänge des LJ-Ausschusses zu erraten galt. Von den insgesamt 539,70 cm war Michael Buchegger am weitesten entfernt, erhielt aber als Trostpreis eine gschmackige Wurst.

