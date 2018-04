Bergisel, Vibraphone und Glühwürmchen

27.04.2018, 08:24 Uhr

Buntes Musikprogramm der TMK Annaberg, schwungvolle Soli und ein berührender Abschied.

ANNABERG. "Bahn frei" hieß es in der NMS, als die Trachtenmusikkapelle Annaberg, unter der Leitung von Kapellmeister Hans-Peter Hedegger, mit diesem Konzertmarsch von Josef Zoller ihr diesjähriges Frühlingskonzert eröffnete. Obmann Peter Schumacher begrüßte die Ehrenobmänner und -kapellmeister sowie P. Virgil Steindlmüller und NMS-Direktorin Anneliese Lanner. Bgm. Sepp Schwarzenbacher und Vize-Bgm. Erich Quehenberger übernahmen die Ehrung der Musiker und überreichten Isabel Labacher, Hannah Rohrmoser und Lukas Windhofer das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze sowie Anna Schlager, Michael Oberauer und Stefan Oberauer in Silber. Peter Kainhofer jr. erhielt das bronzene Ehrenzeichen für die zehnjährige Mitgliedschaft. Kainhofer wird nach Abschluss seiner Kapellmeisterausbildung das nächste Frühjahrskonzert dirigieren.

Wenn das Herz für die Musik schlägtMusikanten sind leidenschaftliche Menschen. Anders wäre es ja gar nicht möglich, wer bringt sonst noch Zeit und Muße nach dem "normalen" Job dann - wie es im Fall des Frühjahrskonzertes in Annaberg der Fall war - für insgesamt 31 Register- und 15 Gesamtproben auf? Da muss man schon mögen, was man tut. Und wenn aus den eigenen Reihen dann der Kapellmeisternachwuchs bereits heranreift - vor zwei Wochen Anna Quehenberger in Lungötz, dieses Wochenende Peter Kainhofer in Annaberg - dann ist das schon bewundernswert.