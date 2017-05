Dem Drahtesel wurde auf den Zahn gefühlt

13.05.2017, 21:11 Uhr

Fahrrad-Sicherheitscheck in Puch

PUCH (tri). Die Gemeinde Puch unterstützte wieder ihre Bürger bei der Entscheidung das Auto stehen zu lassen und stattdessen mit dem Fahrrad zu fahren. Wie schon in den vergangenen Jahren fand auch dieses Jahr wieder genau aus diesem Grund am am Betriebsgelände der ortsansässigen Firma Bergspezl ein Fahrrad-Sicherheitscheck statt, bei dem die Fahrräder der Pucher kostenlos auf dessen Fahrtüchtigkeit überprüft und kleinere Servicetätigkeiten direkt vor Ort durchgeführt wurden. Die entsprechenden Kosten übernahm die Gemeinde. Zusätzlich gab es auch noch die Möglichkeit einer Testfahrt auf einem Elektrofahrrad und interessante Informationen rund um das Fahrradfahren. Bürgermeister Helmut Kloße freut sich, dass auch heuer wieder so viele teilgenommen haben, da seine Bürger so sicher und ohne Bedenken mit ihrem Fahrrad fahren können.