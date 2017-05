Die amtierende Slalom-Staatsmeisterin ist unter der Haube

07.05.2017, 14:45 Uhr

Julia Grünwald holt sich – nach der standesamtlichen Trauung vor zwei Jahren – nun auch den kirchlichen Segen für ihren gemeinsamen Lebensweg mit Michael.

ABTENAU/RUSSBACH (ap). Nach einer durchwachsenen Skisaison bescherte sich die ÖSV-Technikspezialistinim März mit dem Staatsmeistertitel ein versöhnliches Saisonende. Ihr privates Glück perfekt machte sie am Samstag mit dem kirchlichen "Ja" zu ihremin der Pfarrkirche Abtenau. Neben Familie und Freunden ließ es sich ebenso das ÖSV-Technikteam – rund umund– nicht nehmen, das Brautpaar hochleben zu lassen. Unter ihrer Anfeuerung ging es für die Rußbacher Skiakrobatin direkt vom Traualtar in den Slalomkurs am Marktplatz – in Skischuhen und Brautkleid natürlich – und am Ende landete sie sicher in den Armen ihres Bräutigams.