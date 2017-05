Ein Ohrakel - 1000 Fragen

15.05.2017, 10:43 Uhr

Modern, lustig und erfrischend - die Vierkanter in Bad Vigaun.

20 Jahre Jubiläum

BAD VIGAUN (celi). Bereits seit 17 Jahren veranstaltet das Hotel Gastof Langwies zahlreiche Kabaretts. Am vergangenen Freitag präsentierten "Die Vierkanter" aus Niederösterreich ihr neues, lebhaftes Programm "die Ohrakel-Show", wodurch das HG Langwies zum Treffpunkt vieler Menschen wurde."Die Vierkanter", bestehend ausund, haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht - seit bereits 25 Jahren sind die vier Musiker befreundet und seit 20 Jahren treten sie gemeinsam auf. "Es macht immer noch so viel Spaß wie am ersten Tag", verriet Röcklinger. Mit modernen Hits, tollen Stimmen und humorvollen Texten sorgten die vier Freunde für einen lustigen Abend und mithilfe des magischen "Ohrakels" wurden Fragen wie "dürfen Veganer Schmetterlinge im Bauch haben?" sowie weitere wichtige Fragen geklärt.

"Tolle Schmankerl"Juniorchef Josef Brunnauer war vom Kabarett sehr begeistert: "Es war ein sehr gelungener Abend. Bei uns gibt es nicht nur Schmankerl am Teller, sondern auch Schmankerl zum Lachen."