Erntedankfest in Radstadt

23.09.2018, 21:07 Uhr

Radstadt:

Auch in Radstadt klingt der Herbst mit dem traditionellen Erntedankfest aus:

Bereits in der Früh beginnt die Zeremonie mit dem Aufmarsch der Vereine. Danach folgt der gemeinsame Einzug zum Marktplatz, dort übernimmt Pfarrer Mag. Frank Cöppicus-Röttger im Beisein vieler Vereine, wie der Stadtmusikkapelle Radstadt, Bürgergarde Radstadt, Landjugend, Schnalzergruppe und der Kameradschaftsbund die Weihe der Erntegaben und der Erntedankkrone. Danach wurde gemeinsam die Dankesmesse gefeiert.

Im Anschluss fand ein Frühschoppen mit der Radstätter Stadtmusikkapelle am Marktplatz statt, wo man heute auch "Schirennläufer Hannes Reichelt" beim spielen hörte.Und es gab auch heute die Verabschiedung von Pfarrer Dr. Anacletus Ngenza, aus der Diözese Kigoma in Tansania, ehemalig genannt „Deutsch Ost Afrika“ der 3 Jahre Priesterlicher Mitarbeiter in der Pfarre Radstadt war.Für das leibliche Wohl der Gäste sorgte die Kameradschaft Radstadt.