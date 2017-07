Glasblasen für Groß und Klein

23.07.2017, 14:46 Uhr

In Monika Riedl's Galerie in Kuchl entstehen schöne Unikate aus Glas.

KUCHL (celi). Monika Riedl hat es zum ersten mal in der Geschichte geschafft, Diamanten, Amethyst, Bergkristall, Rubin und Gold in das flüssige Glas einzuarbeiten und führt seit 1994 ihre schöne Glasbläserei. Das Besondere an ihrer Galerie - man kann bei der Entstehung ihrer Unikate zusehen und selber mitmachen. Von Montag bis Freitag kann Groß und Klein bei Monika Riedl einen Glasblaskurs miterleben und eigene Kunstwerke aus Glas kreieren. "Gesundheit wird hier ganz groß geschrieben, weshalb energievolle Kristalle in das Glas eingearbeitet werden", verrät Gertraud Neureiter.