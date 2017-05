Jubiläumskonzert des Volksliedchores Abtenau

09.05.2017, 07:33 Uhr

Musik aus Abtenau

Dazu bekam der Chor hochwertige musikalische Unterstützung aus Abtenau. So traten "Die Zomgwürfelten" auf und die Unterau-Musikanten. Die erst kürzlich ausgezeichnete Abtenauer Hackbrettmusi wirkte ebenso mit, wie Petra Buchinger mit ihrer Harfe, die Stubenhocker hatten unter anderem lustige Gstanzln parat. Ein echtes Schmankerl gab es vom Frauendreiklang zu hören: "Schön sind Einbergs Höhen" ist ein altes, in Vergessenheit geratenes, Abtenauer Volkslied, das zum Jubiläum präsentiert wurde. Auch die Schüler der VS Radochsberg sangen und musizierten zur Freude der vielen Zuhörer und auch der Männerchor des Volksliedchores begeisterte.Durch das Programm führte Obfrau Mathilde Kapfinger, die sich auch herzlich bei allen bisherigen Chorleitern für ihr Engagement bedankte. Roswitha Meikl vom Salzburger Volksliedwerk, gratulierte dem Volksliedchor zum Jubiläum und überreichte Chorleiterin Lisi Lienbacher für ihre Tätigkeit das Volksmusik-Ehrenzeichen in Gold.