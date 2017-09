Mehr Begegnungen schaffen

30.09.2017, 16:16 Uhr

Die Begegnungsbänke befinden sich bereits in vielen Gemeinden Salzburgs - nun wurden sie auch in Golling aufgestellt.

GOLLING (celi). "In der realen Welt wieder Helden werden" - das möchte, Projektinitiator vom Verein "Freie Vereinigung Lebenswerte Gemeinde, mit diesem Projekt erreichen. In einer Zeit der Technik möchte er mit den Bänken am Egelsee in Golling neues Bewusstsein für Natur und Mensch schaffen. Am 26. September wurden die Begegnungsbänke im Beisein des Bürgermeistersaufgestellt.

"Es gibt viel Ballast im Leben. Auch reden die Menschen nicht mehr so viel miteinander, wie das früher der Fall war. Mit diesem Projekt möchten wie einfach mehr Achtsamkeit entwickeln. Die Menschen können herkommen, sich auf die Bänke setzen und miteinander reden. Oder auch einfach nur ein Buch lesen und die Natur genießen", erzählt Dygruber. Doch nicht nur die Bänke machen den Platz zu etwas besonderem, wie der Projektinitiator verrät, denn auch Blumen und Bäume schmücken die Begegnungsecke: "Die Pflanzen dienen unter anderem als Nahrung für die Bienen. Als Zeichen, mehr auf die Natur zu achten." Gesponsert wurden die Pflanzen von der Floristin, die sich über die Umsetzung des Projekts freut: "Die Menschen verlieren immer mehr den Bezug zur Natur, dies sollte sich dadurch ein Stück weit verändern."Auch Haubenkochwar bei dem Geschehen anwesend. Er ist von den Bänken, die die Künstlerundgestaltet haben, sehr begeistert. "Die Menschen sollten wieder mehr miteinander reden und sich mehr Zeit füreinander nehmen", so der Koch.