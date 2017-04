2F Leuchten: Die "hellen Köpfe" aus dem Lammertal

25.04.2017, 07:10 Uhr

Alles selbst produziert

Auch privates Interesse

Inzwischen fertigt das Abtenauer Unternehmen auf 5.400 m² Produktionsfläche mit über 70 Mitarbeitern Leuchten für nationale und internationale Kunden: "In unserem Betrieb arbeiten Handwerker in 15 Berufen, vom Tischler über den Schlosser bis hin zur Schneiderei", erklärt Buchegger, "wir produzieren hier alles selber, so können wir sehr flexibel auf die einzelnen Kundenwünsche reagieren." Große Hotelketten zählen zu den Kunden des Abtenauer Unternehmens: "Hotels sind heutzutage bemüht, sich einzigartig zu positionieren. Da wird besonderes Augenmerk auf den Einrichtungsstil gelegt, und somit auch auf die stimmige Beleuchtung mit den modernen technischen Notwendigkeiten."Die flexiblen Lösungen der 2F Leuchten schätzen nicht nur Hoteliers und Architekten, internationale Gäste lassen inzwischen auch ihre privaten Residenzen mit Beleuchtungskonzepten aus Abtenau erstrahlen. Buchegger schätzt genau diese tägliche Abwechslung mit all den Herausforderungen an seiner Arbeit: "Die Vielfalt ist so groß, man muss bei jedem einzelnen Projekt Maß nehmen, wie bei einem guten Anzug. Dann wird was Gutes daraus."