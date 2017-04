5. Internationales Schlagzeugfestival in Hallein

Vom 10. bis 14. Mai liegt wieder Rhythmus über der Stadt.

Wer glaubt Ivan Mancinellis Schlagzeugfestival in Hallein wäre eine einzige Lärm- und Geräuschkulisse, die vier Tage durch die Stadt zieht, der irrt gewaltig.Zu Schlagzeugkonzerten gehört weit mehr, als „nur“ die mehr oder weniger rhythmische Bearbeitung einer Trommel. Die große Familie der Schlaginstrumente reicht von den verschiedensten Trommeln aus aller Welt, über Pauken bis hin zu den Xylo-, Metallo- und Marimbaphonen und unzähligen anderen Rhythmusinstrumenten.

Und diese Vielfältigkeit spürt man auch beim diesjährigen Internationalen Schlagzeugfestival: Es wird laut und leise, feurig rhythmisch, klanggewaltig, witzig, gefühlvoll und harmonisch. Es treffen Schlagzeugschüler auf Profis und lokale Musiker auf internationale Rhythmusgiganten.Wie klingen Spielkarten oder ein Esstisch? Fragen sich „4our Beats“ in einem sehr abwechslungsreichen und humorvollen Percussionprogramm.Unter „Marco Pacassioni“ werden eigene Kompositionen, aber auch Standarts zu filmisch- epischen Klangerlebnissen im Stil des zeitgenössischen Jazz.Mit rhythmischer Raffinesse und Perfektion heizt die in Österreich einzigartige „MDC Drumline Hallein“ ein.Die Vielfalt der Percussioninstrumente kommt vor allem bei „Ivan Mancinellis Akok’ Ensemble“ zur Geltung, wobei mehr als 60 Instrumente im Einsatz sind.Aber auch der Nachwuchs lässt aufhorchen: Die Schlagzeugtruppe der „Neuen Musikmittelschule Burgfried“ zeigt, dass Rhythmus ein Lebensgefühl ist, und die „Salzschlüpfe“, sowie das „Junge Ensemble Bergknappenmusikkapelle Bad Dürrnberg“ spielen in Begleitung ihrer Bläserkollegen Stücke von unter anderem Nebojsa Zivkovic, der anschließend persönlich sein musikalisches und weltweit anerkanntes Talent unter Beweis stellt.Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, kann bei der „Trommel mit! Rhythmus- und Klangwerkstadt“ am(bei Schlechtwetter im Sudhaus, Oberer Markt 1) mitmachen.