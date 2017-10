50 Jahre Lebenshilfe Salzburg

Am Sonntag 15. Oktober, findet um 11.00 Uhr ein Soul-Blues-Brunch mit Gangstas of Soul und SuperBrass im Ziegelstadel statt.

Diese Benefizveranstaltung gegen Barrieren in Kopf und Alltag wurde initiiert vom Club.20.14 zugunsten der Lebenshilfe Salzburg. Eintrittskarten € 20,- erhältlich bei der Lebenshilfe Salzburg, 0662/820984 oder verein@lebenshilfe-salzburg.at Seit 50 Jahren setzt sich die Lebenshilfe Salzburg für die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigung ein. Im Mittelpunkt der verschiedenen Arbeits- und Wohnangebote stehen immer die Fähigkeiten und Interessen des Einzelnen. Ein großes Ziel ist es, alle Barrieren in der Gesellschaft zu beseitigen, um echte Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen.