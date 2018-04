Austrocell geht auf Expansionskurs

24.04.2018, 16:30 Uhr

Eine kräftige Erweiterung steht an: Treiber sind Viskose und Biosprit.

HALLEIN. Der Erfolgskurs der Austrocell Hallein geht weiter: Aus den Krisenjahren um 2008/9 wo die Firma kurz vor der Schließung stand, hat man sich in Hallein längst verabschiedet. Bereits 2009 war mit dem österreichischen Holzunternehmer und Investor Schweighofer die Rettung in Sicht, September diesen Jahres übernahm dann Towerbrook Capital, eine Investmentgesellschaft aus New York und London. Gleichzeitig stellte die Firma komplett um: von Papier auf Viskose.

Markt in China boomt

Biosprit aus Holzzucker



Suche nach Mitarbeitern

Die seidige Substanz besteht aus Fichtenholz der Umgebung. Zum Einsatz kommt Viskose vor allem in der Textilherstellung. Heute gehen fast 98 Prozent der gesamten Produktion nach China. "Bedingt durch die Holzknappheit in Asien, ist das österreichische Holz auf dem Markt sehr begehrt", weiß Harbring. Die Austrocell deckt dabei sechs Prozent der gesamten Viskoseeinfuhr Chinas ab - beinahe - soviel wie aus ganz Kanada exportiert wird. "Der Verbrauch steigt in China stetig an, wir rechnen mit 8,6 Prozent jährlich bis mindestens 2022", so Harbring. Manche Kunden verwenden die Viskose auch für kuriose Zwecke. "In Japan wurden Nudeln daraus gemacht. Grund dafür sind die niedrigen Kalorienwerte", weiß Harbring. Zudem ist Austrocell einer der größten Erzeuger von Ökostrom in Österreich: Aus den Überbleibseln der Fichte werden Biogas und Biomasse erzeugt.Ein Thema der Zukunft wird der Biotreibstoff sein. Rund 40 Millionen Euro werden in dieses Projekt investiert. Derzeit warte man noch auf die Genehmigung vonseiten der EU, erklärt Harbring. Bislang durfte Biotreibstoff nämlich nur aus Lebensmitteln hergestellt werden. Eine neue Direktive soll nun auch die Herstellung aus Nichtlebensmitteln erlauben. Ist der Treibstoff dann erstmals zugelassen, wird in Hallein der Holzzucker zu Ethanol destiliert und dann dem Ottokraftstoff als Zusatz beigemischt. "Das ist vor allem für den Markt in Europa sehr wichtig. Wir erwarten den Start mit 2020", so Harbring. Als Marktführer hat die Austrocell zudem das Recht "Austro" in ihrem Namen zu tragen. Hinzu kommt das neue Firmensymbol, das einer liegenden Acht ähnelt: "Es symbolisiert den Kreislauf in der Natur. Außerdem ist es ein Glückssymbol in China", weiß Harbring.Die Erweiterung soll vor allem von neuen Mitarbeitern getragen werden. "Aktuell brauchen wir zehn neue Mitarbeiter und jedes Jahr weitere zehn wegen der Pensionierungen", erklärt Harbring. Derzeit werden 17 Lehrlinge ausgebildet, der Bedarf nach Fachkräften wird aber ansteigen.