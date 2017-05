Am Donnerstag, 18. Mai, findet um 19.30 Uhr das Theaterstück „Barfuß Nackt Herz in der Hand“ von Ali Jalaly im theaterObjekt statt.

Vor nahezu 25 Jahren setzten Rechtsextreme das Haus einer türkischen Familie in Solingen in Brand. Fünf Mädchen und Frauen starben. Der iranische, in Deutschland lebende Autor Ali Jalaly nahm damals diesen Vorfall zum Anlass, einen emotionsreichen Monolog zu schreiben, der die deutsche Gesellschaft und die Probleme einer multikulturellen Gesellschaft auf ergreifende Weise widerspiegelt.Ali, Moslem, Familienvater, Müllmann, lebt und arbeitet seit vielen Jahren als Gastarbeiter in Deutschland. Er hat seine eigenen Ansichten über Land und Leute, über die er mit Naivität, Komik und in knappem gebrochenem Deutsch erzählt. Im Verlauf seines Monologs wird klar, dass Alis Haus von Skinheads angezündet wurde. Folge dieses traumatischen Erlebnisses ist eine gebrochene Seele. Das Sprechen ist Mittel, die unerbittliche Vergangenheit zu bändigen, das Herz in die Hand zu nehmen und eine bessere Zukunft auszumalen.Infos und Karten: www.sudhaus-hallein.at , Tel: 0650/2302867