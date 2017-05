Bernhard Aichner liest „Totenrausch“

Bestseller-Autor Bernhard Aichner präsentiert im Filzhofgütl am Freitag, 19. Mai, um 19.30 Uhr mit „Totenrausch“ das furiose Finale der „Totenfrau“-Trilogie!

Die ersten beiden Teile „Totenfrau“ und „Totenhaus“ standen monatelang auf europäischen Bestsellerlisten.



Der charmante Tiroler Autor ist bekannt dafür, sein Publikum sowohl mit Spannung als auch mit Lebendigkeit und Humor zu unterhalten. In »Totenrausch« wagt die Hauptperson, nun international gesuchte Mörderin, in Hamburg unter falscher Identität einen Neuanfang und arbeitet als Aushilfe in einem Bestattungsinstitut. Alles ist gut bis zu dem Tag, an dem der Mann, dem sie alles zu verdanken hat, ein altes Versprechen einfordert: Sie soll jemanden töten.



Karten:

Gemeinde Oberalm, Raiffeisenbank Oberalm, Bücherei Oberalm

Vorverkauf: € 12,- / € 10,- (Mitglieder), Abendkassa € 14,-/€ 12,- (Mitglieder)