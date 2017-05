Chor-Spektakel in der Kuchler Kirche

05.05.2017, 22:20 Uhr

Das Chor-Spektakel am 5. Mai in der Kuchler Pfarr-Kirche lief unter den Titel "3 Chöre - 2 Chancen sie zu hören" zu dem das Musikum Kuchl und der Kuchler Chor "Ringle Singers" einluden.

Die Akteure der "Young Voices Abtenau" und der "Singschule Kuchl" unter der Chorleitung von Sabine Struber und der "Ringle Singers" unter der Chorleitung von Anna Strauß boten ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm welches von den Zuhörern der (fast) vollen Kirche mit Begeisterung angenommen wurde. Besonders der Eifer und die Einsatzfreude der jugendlichen Chöre war beeindruckend.

Am 6. Mai bietet sich am Marktplatz Abtenau (bei Schlechtwetter in der Pfarrkirche Abtenau) um 16:00 Uhr die 2. Chance dieses einzigartige Konzert zu erleben.Eintritt war jeweils eine freiwillige Spende den man gerne gab.