Da steppt der Storch

29.09.2017, 22:18 Uhr

Cocktailparty, Abrissparty, Geburtstagsparty – Festivitäten, mit denen jeder etwas anfangen kann. Aber Storchenparty? Was bitte soll das sein? Ganz einfach: Ein charmanter Abend im Krankenhaus Hallein, bei dem werdende Eltern die Gynäkologie-Station, Ärzte und Hebammen kennenlernen können. Das nimmt den Stress vor der Geburt.

Duftöle und Sternenhimmel

HALLEIN. Einmal im Monat richtet das Krankenhaus Hallein einen Informations- und Kennenlernabend unter dem Motto „Storchenparty“ aus. Dabei haben die werdenden Mütter und ihre Partner Gelegenheit das Haus, die Ärzte und Hebammen kennenzulernen. Zum September-Termin kamen rund 50 "Partygäste". Und die Bezirksblätter.Teil des Storchenparty-Abends ist ein Vortrag zu Vorbereitung, Geburt und Wochenbett, den dieses Mal Assistenzärztin Nadine Stur hält. Sie erwähnt die niedrige Kaiserschnittrate im Krankenhaus Hallein und betont, dass hier viel Wert auf eine harmonische Atmosphäre und eine möglichst natürliche Geburt gelegt werde.



"Es ist immer gut vorab zu sehen, ob man sich in dem Haus wohlfühlt, in dem man seine Geburt plant."

Wassergeburten

Nächste Termine:

Mittwoch, den 25.10.2017

Mittwoch, den 29.11.2017

Mittwoch, den 27.12.2017

"Ich halte diesen Abend für eine total sinnvolle Einrichtung, weil die Frauen sich persönlich ein Bild machen können", sagt Magda El-Alfi, Oberärztin auf der Gynäkologie:Von dem Wohlfühl-Ambiente können sich die Besucher bei der anschließenden Führung in den Zimmern und Kreissälen überzeugen: Da gibt es ätherische Düfte, gedämpftes Licht und einen Sternenhimmel aus LED-Lampen über den Gebärstühlen.Spätestens als Silvia Löffelberger, leitende Hebamme auf der Station, mit vollem Einsatz eine Wassergeburt in einer der drei Badewannen pantomimisch zum Besten gibt, ist das Gelächter ihres "Publikums" im gesamten Stockwerk zu hören. Nicht auszuschließen, dass sich die übliche Wassergeburtenrate, die bei 20 Prozent liegt, soeben auf 40 erhöht hat. Veronika Hinteregger (31) plant, im Krankenhaus Hallein zu entbinden: "Ich kam heute her, weil ich wissen wollte, wie der Kreißsaal aussieht. Damit habe ich zwar nicht gerechnet, aber ich ziehe jetzt sogar eine Wassergeburt in Erwägung. Es hat sich so gut angehört, sich leichter zu fühlen und bei der warmen Temperatur zu entkrampfen." Nachdem die Besucherschar durch die Räume geführt wurde, wird am Ende bei Jause und Getränken weiter geplaudert, da es immer noch Austauschbedarf gibt.Jeweils 19:00 Uhr im Seminarraum des Krankenhaus Hallein.Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.