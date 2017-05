Das Online-Voting startet: Wer soll Narzissenkönigin werden?

02.05.2017, 12:08 Uhr

Die zehn Finalistinnen der Wahl zur Narzissenhoheit für das Narzissenfest 2017 in Bad Aussee sind nun bekannt. Geben Sie Ihre Stimme für Ihre Favoritin ab!

Anifer Polizistin stellt sich der Wahl

SALZBURG/BAD AUSSEE (treu). Die Wahl zur Narzissenkönigin rückt immer näher.Eine Jury hat nun unter allen eingesendeten Bewerbungen die ihrer Meinung nach zehn geeignetsten Kandidatinnen ausgewählt.Bei der „Wahl der Narzissenkönigin“ am 20. Mai 2017 wird dann endgültig entschieden, wer als Narzissenkönigin oder als eine von zwei Narzissenprinzessinnen das Ausseerland-Salzkammergut ein Jahr lang repräsentieren darf. Das Online-Voting fließt in diese Wahl mit ein.

Unter den Kandidatinnen ist auch Carina Gruber, eine gebürtige Steirerin, die als Polizistin in der Polizeiinspektion Anif in Salzburg ihren Dienst versieht.Nach der ersten Jurywertung ist die Reihenfolge, wie folgt: Theresa Rinnhofer aus Langenwang, Brigitte Maier aus Aigen im Ennstal, Lisa Streußnig aus Bad Mitterndorf, die Wahl-Salzburgerin Carina Gruber, Maria Benischek aus St. Florian, Carina Waldner aus Ardning, Viktoria Haas aus Graz, Vanessa Matzke aus Feistritz an der Drau, Melanie Mayer aus Xanten und Claudia Plöchl aus Linz.Hier geht es zum Online-Voting in Bad Aussee gibt es hier